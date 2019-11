Hea teada: kuidas jõulupuu kassikindlaks muuta

Kui sul on kass, kes kuuse vastu suuremat huvi ei tunne, oled õnnega koos. Nii mõnigi kiisuomanik on pühade eel ahastuses, sest väike kodukiskja on valmis kõik ulatuses olevad jõuluehted põrandale kiskuma ja ei pea paljuks ka kuuse otsa ronida. Kõik see võib päädida korraliku kaosega ja lemmikule isegi viga teha. Seetõttu jälgi neid nõuandeid, et võimalikke õnnetusi vältida.

Kaalu kunstkuuse soetamist

Paljudele on kuuse lõhn jõulupühade lahutamatuks osaks, kuid päriskuusk on ligitõmbavam ka lemmikloomadele. Kuuseokkad ei ole teadupärast tömbid ning võivad loomale haiget teha. Kui kass neid aga alla neelab, võib see tema tervisele põntsu panna.

Kui sa aga päriskuuske siiski kasutad, tee kindlaks, et kiisu ei pääse veenõu kallale — jõulupuudeks kasvatatud kuuski pritsitakse tihtipeale kemikaalidega, mis puult vette imbuvad ja selle joomise ohtlikuks teevad.

Tee kindlaks, et puu seisab stabiilselt

Kuusejala soetamisel tuleb arvestada sellega, kui suur kuusk on plaanis koju tuua. Kuusk ei tohi õõtsuda ning ideaalis tuleks see ankurdada ka seina või lae külge. See aitab tagada, et puu püsib püsti ka siis, kui su kiisu selle otsa ronida otsustab.

Kuusepuu võiks olla igast küljest ümbritsetud vaba ruumiga — kui läheduses on kapid-riiulid või toolid, saab kass neid hüppelaudadena kasutada, et kõrgemal asuvate ehete järele minna. Kui võimalik, pane kuuse jaoks valitud toa uks ööseks kinni, et sel ajal energilisem kass pahandust ei teeks.

Kaunista targalt