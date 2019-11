Järjekordne ohver: plastikprügisse mattunud hirv leidis piinarikka lõpu

FOTO: Wild Side of Jura /SWNS.COM/Wild Side of Jura /SWNS.COM / Scanpix

«Esialgu märkasin ma ainult plastikprügi ning alles lähemal vaatlusel nägin, et selle all oli hirv,» kirjeldas Muir. «Hirved on uhked ja tugevad loomad, kuid see isend oli täielikult kurnatud ja suutis vaevu liigutada.»