Šotimaal vabastatakse loodusesse üliharuldased metskassid

Kuigi metskassid on kodukassidest erinev liik, konkureerivad mõlemad loomad sama ökoloogilise niši pärast. Metsistunud kodukassid söövad samuti küülikuid ning rotte, kelle jahtimisest metskassidki elavad. Samuti on murekohaks kahe liigi omavaheline paaritumine, sest selle jätkumisel kaovad puhastverd šoti metskassid ajalukku.

Et populatsiooni kasvatada, elavad mõned metskassid ka erinevates kaitsekeskustes. 2022. aastal alustatakse projektiga, mille eesmärk on kuni 60 sellistes keskustes kasvanud metskassi loodusesse vabastamine. Ekspertide hinnangul on tõenäoline, et ilma sellise sekkumiseta metskasse varsti enam ei kohta.