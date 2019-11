Suur känguru ei rünnanud tema peale haukunud koera, vaid koera perenaist

«Jooksin künkast üles ja üritasin känguru käest oma koera kätte saada. Koer oli kängurust umbes 3 – 4 meetri kaugusel ja sain aru, et metsloom oli tegelikult paanikas. Kuid see loom ründas mind, mitte koera» meenutas austraallanna.

Austraallanna sõnul on ta õnnelik, et känguru teda ühest silmast ilma ei jätnud ning ta näole tehti 25 õmblust.

Ka naise jalad said vigastada ja ta vajas operatsiooni. Ta kätel, kaelal ja seljal on marrastusi, mis on hakanud paranema.