Kes kuuleb kalade kaebeid? Kalakasvatuse räpane äri

Kalakasvatust on sageli nimetatud ülekalastamise jätkusuutlikuks alternatiiviks. Paljud aga ei tea, et kui tavaliselt söödetakse farmikalu soja ja maisiga, siis lihatoidulistele kaladele antakse söögiks teisi kalu. Söödana kasutatava kalajahu ja kalaõli tegemiseks püütakse veekogudest igal aastal miljonite tonnide kaupa kala. See ohustab maailma toiduvarusid ja mõjub hävitavalt mereelustikule. Kalakasvandused on seotud paljude looduslike kalapopulatsioonide vähenemisega, millel omakorda on tõsised tagajärjed vaaladele, delfiinidele, hüljestele, merilõvidele, tuunikaladele, huntahvenatele, pingviinidele ja teistele röövliikidele, kellele ei jätku meres piisavalt toitu.