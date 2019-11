Ülinunnu video: väike koerake meenutab vahvat kaisukaru

Kaheksakuune Oliver on segu saksa väikesest spitsist ja toy-puudlist ning geenide ja hoolikalt pügatud kasuka kooslus annab talle imearmsa mängukaru välimuse. Nagu ühele kaasaegsele kutsale kohane, on ka temal oma sotsiaalmeediakonto ning vaid mõne kuuga on koerake kogunud enam kui 60 000 jälgijat.

Koera peremees Steffen Finstad sõnas, et koos elukaaslase Sofiega plaaniti võtta teist tõugu koer, kuid Oliveri nähes nõustusid mõlemad, et just tema peab nende pere uueks liikmeks saama. «Pea iga päev kommenteerib keegi, kui väga Oliver kaisukaru meenutab ja temast tahetakse tihti pilte teha,» rääkis Finstad. «Oma pesakonnast oli ta kõige arglikum kutsikas, kuid nüüd tuleb ta tähelepanuga palju paremini toime.»