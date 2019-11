Ta on erakordne koer, sügamiste ja kallikallide norija. Ta vajab ninale mopsutamist, raskelt rippuvatest huultest sakutamist, lõputut sügamist ja kratsimist, ja ta kohe oskab seda ise ka paluda. Väga vaikse ja hella käpa puudutusega annab ta selgelt teada: “Veel, süga veel! Ära jumala eest lõpeta!”. Hästi kasvatatud ja väga taktitundeline, võimatult armas koer!

Pange teda palun tähele! Ta on reaalselt väga hea koer, iga kodu rõõm ja kaunistus. Ta on puhas, ei musta siseruume, ei aja toitu laiali, üleüldse selline hästi tore ja tubli tüdruk. Istub sinu vastas, käpad kenasti koos, ja vehib peaga vasakule-paremale, kui küsid ta käest: “Kes on meil nii ilus tüdruk siin, aa? KES?“. Oi, ma ei või, sügan ja poputan ta ära. Ühesõnaga, võtke, sügage ja poputage ISE!