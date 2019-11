Mänguhoos juhtunud õnnetus jättis Muuga koera hinge vaakuma

Lotte hullas aias parajasti pere teise koeraga, kuni järsku valjusti niutsatas. Asja uurima tulnud peremees sai paraja ehmatuse osaliseks — tundus, nagu oleks Lotte murdnud luu, mis nüüd rindkerest välja turritas. Mees helistas kiiresti tütrele ja kutsus ta appi koera kliinikusse viima.

Kliinikus selgus, et ilmselt oli koeral joostes naabri aia küljest pärit bambusoks suus olnud ning mänguhoos oli see tunginud läbi söögitoru, ulatudes välja esikäpa ülemisest osast. Omanikele selgitati, et tegemist on raske vigastusega ja valida tuleb kas eutanaasia või kallis operatsioon, mille ellujäämisvõimalus on parimal juhul kahekümne protsendi ringis.

Pere oli sel hetkel valmis proovima kõike, et Lotte elu päästa. Kaks ja pool tundi kestnud operatsiooni elas Lotte üle, kuid oht pole veel möödas ja mõneks päevaks peab koer kliinikusse jääma. Kahe nädala pärast tehakse Lottele endoskoopia ja siis selgub, kas ja kuidas söögitoru paraneb. On ka oht, et tekib söögitoru ahenemine ja teostada tuleb teinegi operatsioon. Senikaua toidetakse Lottet sondiga ning ta on erijälgimise all.

Hakkaja Lotte esimesel jalutuskäigul pärast operatsiooni. FOTO: Erakogu

Esialgne ravikulu on kerkinud 1400 euroni, kuid lõplik hind võib suureneda. Et pere hiiglaslikku summat üksi maksma ei peaks, on oma õla alla pannud ka Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL), mille vabatahtlikud Lotte abistamiseks annetusi korjavad.

«Noore Lotte elu on samapalju väärt kui iga teisegi looma elu ning rahapuuduse tõttu ei peaks ükski loom surema,» kirjutas ELL sotsiaalmeedias. «Paneme koos õla alla ja aitame Lotte tagasi koju mängima, kus sõber husky teda juba igatseb.»