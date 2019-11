Südantlõhestav video: tulekahjus kannatada saanud koaalat püüti veega kosutada

Päästjad on Port Macquarie koaalahaiglasse toonud pea 20 koaalat, kellest kõik on suuremal või vähemal määral põletada saanud. Loomi toidetakse eukalüptilehtedega, nende haavad seotakse kinni ja kurnatud organisme kosutatakse veega.

Koaalahaigla jagas sotsiaalmeedias hiljuti kaadreid värskelt arstide hoole alla jõudnud koaalast, et näidata kui kriitilise olukorraga tegemist on. Kate nimeks saanud koaala kogu keha oli põletada saanud, kuid abistajate kiire tegutsemise tulemusel on tema seisukord praeguseks märgatavalt paranenud.