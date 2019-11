Eesti nahkhiirte talv möödub turvakaamera valvsa pilgu all

Harjumaal on mitmeid meie nahkhiirtele eluks vajalikke paiku. Näiteks ajaloolised Peeter Suure merekindluse rajatised, mis on tähtsad nahkhiirte talvituspaigad Euroopas. «Vääna kandis on nahkhiiri järjepidevalt uuritud alates 1970-ndatest aastatest. Siinsetes koobastes talvitub palju nahkhiiri. Möödunud talvel loendati 825 isendit kuuest liigist,» ütles Eestima Looduse Fondi (ELF) nahkhiirte ekspert Lauri Lutsar. «Paljud inimesed ei tea, et talvel on sealsete maa-aluste käikude külastamine keelatud. Nahkhiiri häirib isegi see, kui koopas käib üksik inimene — ikka mõned loomad ärkavad, hakkavad ringi lendama ja otsivad rahulikumat paika. See kõik kulutab nahkhiirte varurasva. Seejuures äratavad nad omakorda teisi nahkhiiri ja tekib omamoodi ahelreaktsioon. Kulub mitmeid tunde, enne kui olukord koopas rahuneb.»

Nahkhiirtele tähtsates talvituspaikades loendas ELF talvise keelu ajal koobastes viibivaid inimesi. «Aimasime, et talvine külastamine on sage, kuna infosilte maa-aluste käikude juures on sageli lõhutud, mõnikord on olnud näha värskel lumel sissetallatud rada. Talvise nahkhiireloenduse ajal oleme maa all isegi turistigruppidega kohtunud. Samas olime uuringu tulemusest ikkagi üllatunud: nii tihedat käimist poleks oodanud,» ütles ELFi nahkhiirte projekti juht Lauri Klein. «Selleks, et nahkhiired ei peaks sagedase sammude kaja, kõnekõmina ja valguse peale ärkama, ümbritsesime maa-aluste käikude sissepääsud taradega, mille väravad on talvel suletud. Samuti on sissepääsude juures videovalve. Kui enamik nahkhiiri on talvituspaikadest lahkunud, ehk siis 1. maist kuni augusti lõpuni, on väravad avatud ja inimesed saavad maa-aluseid käike uudistada,» ütles Klein.