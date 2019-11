Video: ameti maha pannud leoparditalitaja võttis hoolealuse koju lemmikuks

30-aastane Volkov hoolitses leopard Caesari eest enam kui aasta aega, kuid otsustas ühel hetkel ameti maha panna. Caesarile mõjus sõbra lahkumine aga niivõrd rängalt, et ta keeldus söömast ja joomast ning loomaaia direktor palus Alexandril suur kaslane oma juurde võtta. Uude koju kolimine on Caesari taas rõõmsaks teinud — Volkovi juures on tal oma tuba, kuid ta liigub ringi ka ülejäänud elamises.

Alexander Volkov ja Caesar FOTO: Caters News Agency/Caters News Agency / Scanpix

Volkov nentis, et vaatamata soojale sõprussuhtele ei tohi ta hetkekski unustada, et tegelikult on Caesar metsik kiskja ning tema eest vastutamine on pühendumist nõudev töö. «Me mõistame teineteist ning meil on väga mänguline sõprussuhe,» kirjeldas Volkov, kes mõnikord ülemeeliku Caesari käest ka kriimustada saab. «Ta on minu jaoks pigem pereliige kui lihtsalt lemmikloom.»