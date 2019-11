Elvast leiti metskits, kes võib olla kasvanud inimeste juures

Loomale tõttas appi ühingu vabatahtlik Signe Widacki, tema kohalejõudmiseni oli metskits Estri valvsa pilgu all. Üheskoos sätiti loom autosse ning Signe sõitis veterinaar Tõnu Kalja juurde, kes on varemgi metsloomaühingule abikäe osutanud ja hädalisi aidanud.

Loom sööb ja joob ja tundub, et tunneb end hästi. Tema käitumine annab päästjatele aga põhjust kahelda, et metskitse on üles kasvatanud inimene. Sellist varianti toetab ka asjaolu, et metskitsel olid sellises vanuses looma jaoks liiga kollased hambad, mis võivad viidata asjaolule, et loom pole saanud liigile omast toitu. Kitsepoissi ootab nüüd pikisilmi Elistvere Loomapark, kus tema vastu võtmiseks on kõik ettevalmistused tehtud.