Harjumaal leiti sõiduteelt hätta sattunud haruldane kalakotkas

«Seekord saime juhised õnneks väga kiiresti ning otsus oli, et kalakotka võtab vastu keskkonnaameti inimene Tallinnas ja viib edasi Tartu Maaülikooli kliinikusse Madis Leivitsa kätte. Need juhised andsime ka teavitajale edasi,» kirjutas ühing sotsiaalmeedias. «Ornitoloog Madis Karu sõnul on see Eestis hiliseim kalakotka leid.» Ühing toonitas ka, et tee ääres kahtlaselt konutavat lindu märgates ära sõida lihtsalt mööda, vaid veendu, et tiivulisega on kõik korras ja ta suudab lennata.