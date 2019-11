Aasta looma luulevõistluse parimad on selgunud

«Aasta looma luulevõistluse puhul pole esmatähtis see, et laps midagi enneolematut kopra kohta ütleks, vaid see, et ta loomale hetkeks keskenduks,» räägib Aasta looma toimkonna liige Helen Arusoo. «Luuletuse kirjutamine nõuab tähelepanu koondamist ehk palju enamat kui liigi bioloogilist kirjeldamist. Meil on hea meel, et mitu koolitäit õpilasi on nüüd põhjalikult läbi mõelnud, mis loom see kobras ikkagi on,» ütleb ta.