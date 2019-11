Päevakäpp: pikalt oodanud Otto muutub turvakodus üha kurblikumaks

Milline on see aasta Ottole olnud? Turvakodu vabatahtlikud ütleks, et mitte päris kerge. Mida rohkem päevi möödub, seda nukramaks Otto läheb. Otto silmadest on näha, et tema lootus hakkab kustuma ning ta ei näe, et tema elul oleks mingi mõte. Mismoodi säilitada positiivsust, kui huvilised sind isegi ei märka? Kui mitte keegi pole veel sulle kirjutanud ja rääkinud, et nii väga tahaks just sind oma suurimaks südamesõbraks? Otto lihtsalt ei jaksa enam. Ta on väsinud ootamas ja lootmast.