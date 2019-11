Aita abivajajaid: Tiiu ja Victor loodavad sõpradele, et lahti saada suurest raviarvest

Tiiu ja Victor jäid mõlemad Pesaleidja vabatahtlikele silma kui meeletus stressis olevad kiisud. Esmalt väljendus see nohus, mis antibiootikumikuuridele ei allunud ja nii pidid nad aega veetma puuris. Siis oli aeg viia nad kliinikusse, et selgitada välja, kas äkki on ninaneelus mõni takistus, polüüp või kas kopsud on ikka puhtad. Võetud proovid saadeti Saksamaale ning sel teisipäeval saabusid vastused.