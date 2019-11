Päevakäpp: inimesesõber Osvaldil on puurielust kõrini

Seda kunsti, kuidas inimene ette võtta ja lihasgruppide kaupa oma käppade all pehmeks mudida, oskab Osvald ideaalselt. Olgu siis need inimesed kas väikesed, suured, laiad või kandilised – sel pole vahet, sest Osvald võlub nad kõik oma nurrumise saatel ära!

Osvaldi ja mõne teise Kasside Turvakodu hoolealuse vahel tekkisid aga pinged. Nii mõnigi kord olid selle tulemuseks kriimud Osvaldi või mõne teise hoolealuse ninal ning kõigi heaolu tagamiseks olid vabatahtlikud sunnitud Osvaldi teistest eraldama ajaks, kui turvakodus kedagi ei ole. Loodeti, et see kurb olukord ei kesta kaua, sest Osvald on ju nii suur inimesesõber ning kindlasti jääb ta kellelegi silma, kuid nüüdseks asjad nii olnud juba pool aastat.