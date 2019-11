Naera puruks! Hiiglasliku koera hüpe peremehe sülle lõppes korraliku prohmakaga

Herberti jõuline hüpe paiskas ümber nii tema peremehe kui ka suure tugitooli, milles too istus. Koer ise ei lasknud end veidrast positsioonist häirida — tema sai sülle ja oli õnnelik — kuid pereema Marybeth Parkeri sõnul pidi ta Herberti siiski oma abikaasa pealt minema ajama, et viimane püsti aidata. Veel enne seda filmis Parker totrat vaatepilti ning tema sotsiaalmeediakontole üles laetud klippi on nüüdseks vaadatud enam kui kümme miljonit korda. Vaata sinagi!