Päevakäpp: nooruke Pipi on omaenda Segasummasuvila otsinguil

Turvakodus on Pipi väga sarnane oma nimekaimust raamatukangelasele. Ka tema näitab vabatahtlikele iga päev, et tema sees on palju rohkem peidus, kui pealtnäha paistab. Kui Pipi esimest korda kamina ette teise kasside kaissu puges, said vabatahtlikud teada, kui väga hindab Pipi teiste kasside olemasolu. Samuti saadi teada, et kaminasoojuses kasukasoojendamine soojendab ka Pipi südant. Kanafileed jagades on nad aga selgeks saanud, et Pipile meeldib väga ka hea ja paremaga maiustada.