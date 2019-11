Kalurid õngitsesid ookeanist välja hirve

Kapten Ren Dorr sõnas väljaandele Time, et oli parajasti mõrda vette laskmas, kui sarvekandjat meres märkas. Hirv oli selgelt ujumast väsinud ning lainete meelevalda jäänud.

Ühekoos said kalurid umbes 50-kilogrammise hirve paati vinnatud ning kuigi esialgu pelgasid nad looma reaktsiooni, oli too niivõrd väsinud, et suutis vaid rahulikult lebada.