Fotod: Austraalia tulekahjudes on hukkunud sajad koaalad, päästa on õnnestunud vaid 16

Lake Innesi loodusreservaadi aladel elas pea 600 koaalat, kellest suuremal osal polnud võimalustki pääseda. Koaalasid kaitsva ühingu Koala Conservation Australia president Sue Ashton selgitas, et põhimõtteliselt oli tegu krematsiooniga ning loomad muutusid koos ümbritseva loodusega tuhaks. Ashton lisas, et tegu on raske kaotusega, sest Lake Innesi eelnevalt terve ja tugev koaalapopulatsioon on nüüd äärmiselt ohustatud olukorras.