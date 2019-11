Sel aastal saatsid eestlased loomaaeda rekordilise hulga kõrvitsaid, mistõttu maiustamist jätkub kevadeni. Kääbusjõehobud Holger ja Pupa said omale nii suure vilja, et said seda üheskoos näksida. Hallhülged Lielu ja Lätipoiss kõrvitsast niivõrd lugu ei pea ning naudivad selle asemel hoopis värsket kala. Vaata videot!