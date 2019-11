Tallinna loomaaeda rajatakse uued ekspositsioonid

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul lisavad uued kompleksid loomaaiale atraktiivsust ja annavad ka vanadele koomaiasõpradele põhjuse arendusi avastama minna. «Kindlasti suurendavad uued rajatavad ekspositsioonialad ka külastuste arvu, kutsudes muuhulgas kohale enam ka välisturiste,» sõnas Klandorf. «Tänavu augustis oma 80. sünnipäeva tähistanud Eesti ainuke loomaaed on viimastel aastatel järjepidevalt panustanud arendustöödesse, avades uusi ekspositsioone ja teinud pingutusi loomade heaolu suurendamiseks ning see suund jätkub ka 2020. aastal.»​

Pilvemets on Tallinna Loomaaeda rajatav kaasaegne ja terviklik Kagu-Aasia troopilise ökosüsteemi elamust pakkuv ekspositsiooniala. Ekspositsiooni läbimine on justkui rännak Kagu-Aasiasse, mille keskseks osaks on metsafragment ning mida täiendavad virtuaalreaalsed eksponaadid, mille ülesanne on täiustada elusekspositsiooni ning võimendada külastajakogemust. Pilvemets koosneb viiest alast: koobas, tunnel, kasvuhoone, mets ja terraarium.