PetCity avas Viimsis uhiuue lemmikloomakaupluse

Viimsi kaupluse 200-ruutmeetrilisel pinnal on esindatud on nii populaarsed kaubamärgid kui ka Baltikumis esmakordselt müügil olevad eksklusiivsed brändid. Lemmikuomanik saab kauplusest soetada kõik vajalikud kaubad oma lemmikule – toidud, aksessuaarid, riided ja tarvikud. Kõige laialdasem on kaubavalik koertele ja kassidele, samas ei puudu ka tooted närilistele, lindudele ning kaladele.