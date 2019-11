Päevakäpp: modellimõõtu jalgadega Nups otsib koduagenti

Me räägime tõsiselt, kui ütleme, et Nups vaatab isegi pooltele väikesekasvulistele koertele ülevalt alla. Kuid see, et Nups oma sihvakate ja pikkade jalgade tõttu enamikule kassikuningriigi ja paljudele koerariigi esindajatele ülalt alla saab vaadata, ei tähenda, et tegemist oleks iseloomult kõrgi kassiga.

Oh ei, Nups armastab inimesi, lausa väga! Nups armastab paisid ja lähedust ning ei ütle ära ka süles olemisest, kuid samas on Nups piisavalt iseseisev, et suudab ka omaette tööpäevi mööda saata. Teised kassid Nupsi lemmikud ei ole ning ta sooviks olla oma kodu ainus kassisoost valitseja.