Pääskülas lamas sajameetrise vahega kaks vigastatud metskitse

Valneri sõnul on metskitsed niivõrd õrnad ja arad, et võivad sarnaselt jänestele suurest hirmust infarkti saada. Lõpuks õnnestus loom siiski kätte saada ning esmalt toimetati ta Loomade Kiirabi kliinikusse ülevaatusele. Loomaarst Teele Alasi-Ngako alustas protseduuri valu vaigistava ja rahustava süstiga ning kui kits uinus, kontrolliti ta põhjalikult üle.

Lõplik plaan on metskits esimesel võimalusel loodusesse tagasi lasta, kuid enne seda jääb ta hoiukodusse kosuma. Teel ajutisse elamisse magas kaber õndsat und ja Valner nentis, et norskavat looma oli lausa kahju üles äratada. Lõpetuseks palus loomakaitsja aga inimestele südamele panna, et kuigi koduaias koerte liikumist piirata vaja pole, tuleks lemmikud vähemalt tänavatel alati rihmastatuna hoida, et metsloomi säästa.