Meeldetuletus talvehooajaks: kontrolli, et sinu auto all ei oleks külmetavat kassi

Külma ilmaga püüavad iga hinna eest sooja saada ka hulkuvad kassid ning tihti leiavad nad varjualuseks just mõne auto, pugedes selle rattakoopasse või mootori vahele. Kassid võivad olla külmast unised ega pruugi inimese tulekul kohe üles ärgata ning nii võib nende saatus kujuneda väga kurvaks.

Autot kontrollides on võimalik päästa kass, kes võib tegelikult juba külma saanud olla ja arstiabi vajada. Kuna talviste ilmadega on selliseid juhtumeid palju, siis paluvad loomakaitsjad, et autojuhid kontrolliksid alati enne ärasõitu, kas kapoti alla või rehvikoopasse pole peitunud mõni kass, kes sealt sooja otsib.