Mees avastas tänu Facebookile, et tema eksnaine jättis nende koera varjupaika

Kui Ameeriklane Nick Pizio ühel päeval oma Facebooki uudisvoogu keris, siis jäi talle silma samal päeval toimuv üritus, kus saab tutvuda kodu otsivate koertega. Postitusele olid lisatud juurde ka pildid nendest koertest, keda soovijatel on võimalik adopteerida. Kui Pizio postitusele lisatud koerapilte lähemalt uuris, siis tema üllatuseks oli üks varjupaigas viibiv neljajalgne äravahetamiseni sarnane selle koeraga, kelle ta koos oma eksnaisega kunagi varjupaigast võttis. Kuna pärast lahkuminekut jäi koer nimega Lucy elama Pizio eksnaisega, siis polnud mees koera juba mõned aastad näinud. Sellegi poolest oli Piziol Lucy välimus hästi meeles ning ta oli veendunud, et tegu on tema koeraga.