Haapsalus toimuma pidanud ilutulestik jäetakse loomade heaolu nimel ära

«Peaaegu kõik Haapsalu inimesed on kaubamaja kliendid ja meie tahame kliendile vaid parimat. Toetame linlasi, kuidas vaid saame ja vastutulekuna jätame ilutulestiku ära,» sõnas Haapsalu tarbijate ühistu kaubandusdirektor Piret Rüütel Lääne Elule ja lisas, et kõik loomaomanikud ja lapsevanemad võivad rahuliku südamega kohale tulla.

Tarbijate ühistu otsust kiidab ka Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL). «Haapsalu Tarbijateühistu poolt ostuöö raames plaanitud ilutulestiku ärajätmine on märkimisväärne vastutulek ja üks loomasõbralikumaid tegusid käesoleval aastal,» kirjutas ELL sotsiaalmeedias. «Tavapäraselt tulevärgi ja paugutamise vastaste kampaaniatega kaasa ei tulda ning julgelt võib väita, et selline sündmuste käik on suisa esmakordne. Eestimaa Loomakaitse Liit avaldab Haapsalu tarbijate ühistu tegevusele tunnustust ning on ostuöö ilutulestiku ärajätmise üle äärmiselt tänulik — nii mõnigi koer jääb kadumata ning mitmed loomad pääsevad paugutamisega kaasnevast hirmust ja stressist.»