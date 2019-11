Päevakäpp: imekaunite silmadega Ellie jumaldab üle kõige paisid

Elliele ei meeldi süles istumine, küll aga armastab ta inimese kõrval olemist ja paitamist. Ellie usk inimestesse ei ole absoluutselt kadunud ning haavade paranemiseks on vaja ainult veidi veel aega, sest enamus tööd on juba tehtud ja inimesekartust Elliel ei ole. Küll aga ilmselt meenub Elliele midagi halba seoses «kinni olemisega» ehk süles hoidmisega. Seda me ei tea, mis talle meenub ja ilmselt ei saagi teada, aga Ellie on optimistlik uue kodu ootamisel ja kindlasti on see väike kartus ületatav. Selles ei ole kahtlustki, et enda päriskodus hakkab ta tasapisi armastama ka süles olemist.