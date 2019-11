Spetsialist vastab: mille järgi valida neljajalgsele lemmikule toitu?

Selgub, et toidu valimine loomale on keeruline protsess. Arvesse peab võtma lemmiku vanust, elustiili, erivajadusi, enda rahakotti ja veel palju muud. Isegi vanuseline paigutamine pole üldse nii lihtne, kui esmapilgul tundub.

Millisesse jaotusesse kuulub sinu lemmik?

Ainuüksi kutsikaid saab jaotada kuni viite eri klassi, aga peamiselt on XS-S suuruses tõud, M suuruses tõud, L-XL suuruses tõud. „Kõik vajavad erinevate vahekordadega toitaineid, sest iga tõu kasvuaeg on erinev ja sellest lähtuvalt peavad nad olema ka erineva perioodi kutsika toidu peal. Laias laastus, mida suurem tõug, seda kauem ta kasvab ja seda lühem on tema elugia. Kassipojad peavad kassipoja toidul olema umbes 12 kuud, suuremad kassitõud kuni 14 kuud,“ selgitab Pro Plan tootejuht Julija Abram. Keskealised koerad tuleb samuti tõu suuruse järgi jagada. „Väikest tõugu (alla 10 kg) koere keskiga kestab 9.-10. eluaastal, keskmist tõugu koertel (täiskasvanud kaal jääb 10-30 kg vahele) 6.-7. eluaastal ning suurt tõugu koertel (üle 30 kg) 5.-6. eluaastal,“ räägib Abram. Kassid jõuavad eakasse eluperioodi umbes 9-aastaselt.

Eakad koerad vajavad samuti elueale vastavat toitu. „Vananedes nende immuniteet langeb, vastupidamisvõime välismõjutustele ja stressile alaneb, seedimene muutub kehvemaks. Samuti muutub silmanägemise ja kuulmise teravus, maitsepungad on nõudlikumad,“ paneb spetsialist südamele, et vanuselised eripärad toidu valikul pole müüt või moevärk. „Tihti kipuvad vanemad koerad-kassid mõõdukalt ülekaaluliseks minema. Sellega tuleb tegeleda!“ Vanematele koertele-kassidele mõeldud toit aitab neil väärikalt vananeda toetades nende keha ja mõistust.

Lisaks vanusele tuleb arvestada looma eripäradega, mis mõjutavad organismi tööd ja toitumist. Kas lemmik elab toas või õues, on ta steriliseeritud/kastreeritud, ülekaaluline? Igaühele on oma.

Kuidas teada, mis maitse kassile või koerale meeldib?

Abrami sõnul on maitsevalik katsetamise küsimus. Maitses ei pruugigi asi olla, kuna koerad ja kassid valivad oma sööki rohkem lõhna kui maitse järgi. Lisaks on loomadele väga oluline see, milline on krõbin ja selle tekstuur. Kassid on sageli koertest valivamad. „Samuti on mõnele kassile krõbina kuju, niiskusaste või toidu vorm (märg, tarretisega, tükikesed) väga oluline ja seda tasub arvestada kassitoidu valikul,“ möönab ta. Koerte puhul on valivamaid ja vähem valivaid koeri. Samas võib see olla paljuski omanikus kinni – kui omanik annab liigselt maiustusi juurde, võib lemmiku isu olla kehvem ja meel pirtsakam.

Huvitav fakt: koerad ja kassid tunnevad ära toidu lõhas olevaid aminohappeid (ühikud, millest moodustuvad valgud) ja nad eelistavad süüa neid toitusid, kus lemmikule vajalike aminohapete kooslus on parem. Kas pole põnev!?

Looma trendidega ei toida