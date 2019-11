Jahmatavad fotod: Tamsalust leitud kassid näitavad, mis juhtub hüljatud lemmikutega

«Lugematu hulk inimesi elavad siiani veendumuses, et kass on vaba hing ja peab saama kõndida omapead. Nii need kassid jalutavad,» kirjutas Nipernaadile ja Piraadile abikäe ulatanud MTÜ Cats Help. «Mõned kaotavad kodutee ja jäävad tänavakassiks. Mõned «unustatakse» alatiseks õue. Tuhanded ja tuhanded sünnivad tänaval ja iga päev nende elust on olelusvõitlus haiguste, nälja, külma, teiste loomade ja inimeste vastu»

Keegi ei tea täpselt, kuidas Nipernaadi ja Piraat algselt tänavale sattusid, ent triibulist Nipernaadit on Tamsalus hulkumas nähtud juba aastaid. Nipernaadi ei nautinud oma vabakäigukassi elu sugugi: haige ning hambaid ja kõrvaotsad kaotanud kass otsis meeleheitlikult varju kohalikus poes ja bussijaamas ning püüdis inimestele autosse ja sülle ronida. MTÜ-ni jõudis teade Nipernaadist alles eelmisel nädalal ning kiirelt leiti kassile ajutine hoiukodu.

Nipernaadi tänaval FOTO: MTÜ Cats Help

Nipernaadi ravile saatmist arutades selgus, et tema leidjal oli kodus kosumas kaks nädalat varem leitud väga halvas seisus kiisu. Leidja rääkis, et kass hakkas suvel tema maja juures toitu otsimas käima ning looma olukord muutus aina kehvemaks. Teades, et külmad on tulekul, võttis ta õnnetu looma oma koju ja pani talle nimeks Piraat.

On ütlematagi selge, kui harva julgevad inimesed silmnähtavalt haigele loomale kodu pakkuda — Piraadil vedas uskumatul kombel. Ent noorel perel ei ole rahalisi võimalusi kiisut ravida ning seetõttu otsustas MTÜ Cats Help ka Piraadile abi pakkuda.

Üks Piraadi silmadest on raskelt haige. FOTO: MTÜ Cats Help

Paari nädalaga oli Piraadi eelnevalt haige silma seisukord silmnähtavalt halvenenud. MTÜ vabatahtlikud teadsid, et ei saa enam hetkegi viivitada ja nii Nipernaadi kui Piraat tuleb kliinikusse saata. Sinna need kaks kurba kuju suundusidki. Nipernaadi kastreeriti, tema suust tehti biopsia ja nüüd ootab teda ees hambaoperatsioon. Piraati kimbutab aga raske seennakkus, ta on puretud parasiitidest ja lisaks on tal ka FIV ehk kasside immuunpuudulikkus.

Praeguseks ulatuvad kliinikuarved 550 euroni, kuid tehtud on ainult pooled protseduurid. Kui väsinud rändurite Piraadi ja Nipernaadi lugu sinu südant liigutas, palun aita nende paranemisele kaasa toetades vabatahtlike poolt juhitavat MTÜ-d.

Piraadi ja Nipernaadi ravi saad toetada pangaülekandega:

MTÜ Cats Help

EE742200221071322431

Selgitus: Nipernaadi ja Piraat