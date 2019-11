Eestit külastav USA moepoliitika ekspert ennustab karusnahakaubanduse lõppu

Smith on ka üks neist, kes surus hiljuti Californias läbi karusnahaga kauplemise keelu. Oktoobri keskpaigas sai Californiast esimene osariik Ameerika Ühendriikides, kus on keelatud nii karusnaha müük kui ka turundus. Karusnahaga kauplemine on juba keelatud mõnedes USA progressiivsemates linnades (Los Angeles, West Hollywood, Berkeley ja San Francisco). Californiaga sarnane eelnõu on juba esitatud ka Hawaii ja New Yorgi osariikides. PJ Smithi kinnitusel on loomakaitsetemaatika äris kasvav suund. Smith usub, et karusnahakaubanduse lõppu näeb ta juba oma eluajal.

PJ Smith FOTO: Pressimaterjal

Intervjuu PJ Smithiga viis läbi Annika Lepp.

Kui kaua oled sa karusnaha valdkonnas töötanud? Millest sinu teekond alguse sai?

Loomadest hoolimine on minuga kaasas juba lapsepõlvest, kuivõrd vanemad on mind sünnist saadik taimetoitlasena kasvatanud. Augustis sai aga täis kümme aastat Humane Society USA juures. Varem töötasin ühes teises organisatsioonis, kus kuulsingi sellest, kuidas loomi karusloomafarmides koheldakse. 2000ndate keskpaigas oli Portlandis, kus ma tollal elasin, üks karusnahakaupmees, kelle ukse ees toimusid iga päev protestiaktsioonid. Mäletan, et seal jagati flaiereid. Poleks uskunud, et 15 aastat hiljem töötan ma selle nimel, et linnad ja osariigid keelustaksid karusnaha müügi. On hea meel näha, et oleme tänaseks jõudnud selleni, et ettevõtetelt nõutakse karusnahaga kauplemise lõpetamist, ja et ettevõtted tahavad seda ise teha nii loomade heaolu kui ka turunduse seisukohast. Loomakaitsetemaatika on ka äris kasvav suund ja loodetavasti näeme juba oma eluajal kogu karusnahakaubanduse lõppu. Usu mind, see ei olnud kindlasti see, mida oleksin osanud kümme aastat tagasi ette kujutada.

Milliseid saavutusi oma töös hindad enim?

Tavaliselt peetakse suurimateks võitudeks Gucci, Armani ja Prada loobumist karusnahast. Kuid olles Fur Free Alliance’i (rahvusvaheline karusnahavaba liit, mida Eestis esindab Loomus – toim) liige, tean, et suurim pingutus oli Hugo Boss. See oli 2015. aastal. Töötasime sel ajal paralleelselt nii Hugo Bossi kui ka Armaniga. Hugo Boss loobus karusnahast, Armani tegi seda aastake hiljem. See kogemus näitas selgelt, kui tugev on Fur Free Alliance ja kui edukas on liit, kui töötatakse üheskoos, et veenda suuri globaalseid brände tegema loomasõbralikke otsuseid. Me näitasime edukalt, et neil on kollektiivne toetus üle maailma ja me saame ühiselt tähistada ettevõtete samme õiges suunas. Seega polnud Hugo Boss suur võit mitte ainult mulle või Fur Free Alliance’ile, vaid raputas ka kogu karusnahatööstust, tekitades hilisema doominoefekti. Kõik moefirmad taipasid, et loomade heaolu on suur teema.

Seega pead sa aastat 2015 võitluses karusnaha vastu murranguliseks?