Fotod: uskumatud kohad, kuhu maod on ennast vingerdanud

Kuidas reageeriksid, kui õhtul magama minnes ootaks sind voodis ees näiteks püüton? Õnneks on väga väike tõenäosus, et Eestis selline olukord aset leiab, kuid mitmetes riikides on taolised juhtumid üpris levinud. Kui julged, siis vaata, kuhu kõikjale roomajad ennast vingerdanud on!