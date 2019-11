Varjupaikade MTÜ alustas koostööd moebrändiga, mis teeb varjupaigaloomade toetuseks annetuse igalt ostult

Varjupaikade MTÜ üldjuhi Triinu Priksi sõnul on koostöö Eesti-Prantsuse ettevõttega esimene kord, kui ühingu koostöö on saanud rahvusvahelise mõõtme. Bullterjerite Archie ja Jarvise näosiluettidega pusad, T-särgid, džemprid, nokatsid, poe-, selja- ja vöökotid valmistatakse Eestis ning neid müüakse üle maailma.

Igalt veebipoes tehtud ostult annetab Bullterrorist Varjupaikade MTÜ-le ühe euro. «Meie varjupaigaloomadele koguneb seeläbi annetusi mitmelt poolt maailmast. Meile on oluline ka see, et ostudega läheb kaasa tänukiri koos infoga Varjupaikade MTÜ tegevusest ja teistest annetamisvõimalustest. Iga annetus on meie hoole all olevatele loomadele vajalik ja oleme selle eest väga tänulikud,» ütles Priks.