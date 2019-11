FOTO: MTÜ LOOMADE HOIUPAIK

#LoomadeHoiupaikSOS #koer51729 Mõned uudised sellest kutsust. Siiani muutusteta... kuid me püüame ja tema püüab ka. Kurnatus on väga suur, sööb käest, 3-5 korda päeva jooksul. Tahaks positiivseid muutusi, kuid paraku veel ei saa nendega teid rõõmustada... Häid uudiseid pole...

Küll aga suured tänud nendele, kes on annetanud raha tema toidu jaoks: toit on kohal, oleme väga tänulikud. Just seda toitu talle praegu annamegi.

Meil on tohutult kurb meel, et koer saabus meie juurde alles nii hilja... siinkohas polnud meil midagi parata, ta saabus meile otsemaid, kui toimus võõrandamine. Teeme tööd sellega, mis antud, mis on meie võimuses.

Lähitulevikus teeme taas vereanalüüsi, et näha toimunud progressi/regressi. Praegu teeme kõik, mis on vähegi võimalik teha - isegi massaži ning lühiaegseid jalutuskäike. Püüame teda liikuma saada, et ta kasvõi natuke oma jalul liiguks, mitte ainult ei pikutaks, aitame teda selles. Ühesõnaga toimetame temaga usinasti. Loodame, et meie püüdlused ning tema ellujäämissoov siiski toovad lõpuks edu.

Kahju, et praegu on selline aeg - udu, läga, lõputu niiskus. Suvel kulgeks kõik oluliselt kergemini: päikese all muruplatsil tuleks tervenemine ka lihtsamalt.

Kokkuvõtlikult - hoiame pöialt, ei anna veel alla midagi.