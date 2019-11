Hea teada: kuidas langetada munaleti ees loomasõbralik valik?

Tarbijana saame mune ostes teha hoopis loomasõbralikumaid valikuid, piiludes poes munakarpi ja kontrollides munal olevat templit. Mida madalam on templi esimene number, seda paremad on loomade elutingimused.

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad annab ülevaate neljast erinevast kanade pidamissüsteemist, milles mune toodetakse. Nii saad poes valida just sulle sobiva templiga munad.

Number 0 tempel: mahepõllumajanduslik tootmine

Kanad elavad võrreldes teiste pidamisviisidega kõige paremini. Neil on võimalik liikuda õues ning nad elavad naturaalse elutsükliga ja ilma kunstvalguseta. Kasutatakse mahepõllundusest pärit kanasööta ning paigas on piirangud ravimite kasutamisel. Lubatud on kuni kuus lindu ühe ruutmeetri kohta.

Number 1 tempel: Vabalt peetavate kanade munad

Vabakanad kasvavad vabalt sisetingimustes, kuid ilma mahepõllunduse meetmeteta – ei ole reegleid söödale ega ravimitele. Lubatud on kuni üheksa lindu ühe ruutmeetri kohta.

Number 2 tempel: õrrekanade munad

Kanad elavad kunstvalgustusega angaarides, kuid neid ei peeta puurides. Lubatud on kuni Lubatud on kuni üheksa lindu ühe ruutmeetri kohta.

Number 3 tempel: puuris peetavate kanade munad

Puurikanalates on kana kohta on vaid ca üks A4 paberilehe suurune ala. Puurisüsteemides on kasutusel intensiivsed hormoonid ja meetodid munemise kiirendamiseks ning ravimid haiguste ennetamiseks. Tõestatult sisaldavad puurimunad vähem A ja E vitamiine ning oomega-3 rasvhappeid.

«Puurimunade ostmisest loobumine on väike, kuid oluline samm teel, et anda tööstustele märku, et me hoolime kanadest. Eelistades puurivabu mune, päästame sellega juba mitme traatpuuris vaevleva kanakese elu,» sõnas Nähtamatute Loomade korporatiivsuhete juht Sirly Meriküll.