Päevakäpp: rahulik mõmmikkass Ari vajab hädasti hoiukodu

«Teame ja oleme palju kirjutanud selle kohta, kuidas kodukassid varjupaigas stressi vajuvad ja ei tunne end absoluutselt hästi. Ari on üks ehe näide sellest,» kirjutab Pesaleidja. «Kodust toodi ta meile omaniku haigestumise tõttu ja 100 kassi stabiilselt tema ümber on natuke liiga palju. Ta tahaks diivanil nurru lüüa ja tähelepanu saada, sest ta on nii-nii inimlembeline! Aga kassitoas ei saa ta üldse nii palju lähedust, kui ta seda tahaks ja vajaks. Ja nii on ta tõeliselt suures stressis.»