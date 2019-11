Harjumaalt leiti raskelt vigastatud haruldane laululuik

Lähemal vaatlusel selgus, et laululuigel on rinnaku piirkonnas asuvas õhukotis sügav auk, mille kaudu lind hingas. Veterinaarid panid luige narkoosi alla, et haav puhastada ja seejärel kinni õmmelda. Ettevõtmise tegi lihtsamaks asjaolu, et lind oli tugev ja heas kaalus ning haavast ühtegi võõrkeha ei leitud. Täna hommikuks oli luik narkoosist toibunud, hea isuga ja kuri nagu ühele metslinnule omane.