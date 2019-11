Video: Viljandimaa koduhoovis jalutas ringi sabata rebane

«Esmapilgul arvasin, et tegu šaakaliga kuna nägi ilma sabata kummaliselt välja,» kirjeldas Käära. «Tõin toast kaamera, aga selleks ajaks oli loom juba kaugemale liikunud, aga sain mõne kaadri kaugemalt filmida.»

Veebilehe Looduskalender toimetajad jagasid Käära videot samuti ning uurisid ulukispetsialist Peep Männililt, mis sabakaotuse põhjuseks olla võib. Männili sõnul on üsna tõenäoline, et tegu on kärntõvest paranenud rebasega: möödunud talvel puudusid looma sabal tõenäoliselt karvad, saba külmus läbi ja koed kärbusid. Nii lihtsalt reinuvader uhkest sabast ilma jäigi.