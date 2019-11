Loomasõbrad kutsuvad üles ilutulestikku vaid uusaastaööl laskma

Igal aastal jõuab varjupaikadesse lugematul hulgal paanikas loomi, kes ootamatu paugutamise hirmus kodus plehku panid. Talvekuud on loomaomanikele õudusunenäoks, sest ilutulestiku vaba kättesaadavus võimaldab saluuti soovi korral igapäevaselt lasta. Jõulurahust ei saa siin juttugi olla.

Seetõttu kutsub PetCity loomaomanikke ja -sõpru üles sel aastavahetusel neljajalgsetele mõtlema ning nende heaolu silmas pidades käituma. Kui soovid ilutulestikku lasta, tee seda vaid uusaastaööl, milleks arglike loomade omanikud juba ette valmistunud on, mitte suvalisel ajal suvalises kohas.

Loomaomanikud võiks aga veenduda, et nende lemmikud on kiibistatud ja kiip registrisse kantud. Ära jäta enda looma aastavahetuse perioodiks üksi aeda ega mine enda lemmikloomaga ilutulestikku vaatama, kui see teda ehmatada võib. Nõrgema närvikavaga lemmikutega sel perioodil jalutades soovitab PetCity aga kasutada treeningrihma, mille ühe karabiini saab kinnitada kaelarihma külge ning teise trakside külge.