Päevakäpp: mõmmikkass Aadu peab esimesel võimalusel päriskodu leidma

Aadu keerab oma karismaga inimesi ümber oma käpakese ja laseb endasse lihtsalt armuda. Samuti oskab ta kasutada kratsipuud ja saab aru keeldudest. Kui ta parasjagu ei maga, siis ta mängib rõõmuga sulepulgaga, laseritäpiga või ajab taga oma saba. Kui sul on aga probleeme hommikul ärkamisega, on Aadu ideaalne kaaslane, sest hommikused paid ei saa lasta end oodata ja ta nõuab oma tähelepanu.

Aadul on diagnoositud diabeet, kuid juba pikka aega ei ole ta pidanud insuliinisüste saama. Seega vajab tema tervis igaks-juhuks jälgimist, et vajadusel kiiresti reageerida. Praegu on Aadu tervis täiesti korras, kassihärra vajab vaid aktiivset mängimist ja dieeti, et kergest ülekaalust lahti saada. Aadu on ka kastreeritud ja kiibistatud.