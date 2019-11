Soome veganvarjupaigas elab 70 päästetud farmilooma

Varjupaik alustas oma tegevust seitse aastat tagasi ja algusest peale on kogu ettevõtmist juhtinud Piia Anttonen. Pikaaegne loomaõiguslane Kadri Taperson palus temalt, et ta tutvustaks varjupaiga tegemisi ka Eesti loomasõpradele.

Kui palju praegu Tuulispääl loomi elab?

Praegu 70, aga eks kogu aeg pakutakse juurde, eriti hobuseid, kuna neid ei saa ju enam kasutada, kui neil midagi natukenegi viga on. Aga muidu pakutakse loomi siis, kui inimesed näiteks lahku lähevad või nende omanik sureb või ka majanduslikel põhjustel või kui on loomad mõtlematult võetud, näiteks suvemajja kanad jne. Osad loomad, kes siia jõuavad, on ka loomakaitseametnike poolt ära võetud ja halvasti koheldud loomad. Soomes on praeguseks veel kolm väiksemat farmiloomade varjupaika, aga neil vist ei ole plaani suuremaks kasvada.

Mida see tegelikult tähendab, et Tuulispää on veganvarjupaik?

See tähendab, et me ei osta kunagi loomi, vaid aitame neid, kes on juba olemas ja steriliseerime nad, et ei sünniks rohkem vangistuses elavaid loomi, sest kuigi meie elanikud on üsna heades tingimustes, ei ole nad ju nii vabad nagu tahaksid. Sama oluline, kui olemasolevate loomade aitamine, on teavitustöö loomade õigustest – me ikka üritame maailma muuta. Aga jah, kassid söövad meil liha ja sinirebane Otto on freegan, saame poest mahakantud kala jms. Kogu lemmikloomaäri peaks muidugi üldse ära lõppema.

Tuulispää elanikud FOTO: Annika Lepp

Kuidas Sulle need kampaaniad tunduvad, mis soovitavad inimestel lihtsalt vähem liha süüa?

Veganina tundus see alguses vastuvõetamatu. Aga mõistan, et see on paljude jaoks sobiv tee. Nii et ma suhtun nüüd toetavalt, näiteks kui keegi meie külalistest räägib, et ta on lihasöömist vähendanud. Tuulispää vegansõnum ei ole sellegipoolest muutunud.

Mida Sa loomadelt õppinud oled?

Mida rohkem ma neid näen, seda jubedam tundub see, kuidas inimesed neid kohtlevad. See on tegelikult täiesti põrmustav, kuidas teised loomad elavad. Loomad on uudishimulikud, nad tahavad igasuguseid asju teha. Raske on aduda, et nad vajavad tegelikult palju rohkem ruumi, kui neil siingi on. Hobustel hakkab oma koplis igav. Ja ehkki näiteks sinirebase Otto aed on väga suur, kasutaks ta looduses tohutult suuremat maa-ala.

Kõige uuem elanik on teil mink Mikko. Kust tema tuli?