New York keelustab foie gras' müügi

Seadus keelustab foie gras' müügi nii New Yorgi restoranides kui ka toidupoodides ning seaduse rikkumise puhul ootab ettevõtet ees kuni 2000-dollarine trahv. Lisaks New Yorgi linnale on foie gras keelustatud ka California osariigis.

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad kiidab New Yorgi otsust ning on astumas samme foie gras' müügi peatamiseks ka Eestis.

«Olgugi, et Eestis on foie gras' tootmine keelatud, on see toode siiski paljude restoranide menüüs ning jaekettide riiulitel. Alustame läbirääkimisi firmadega, et selle julma toote müük Eestis lõppeks,» sõnas Nähtamatute loomade president Kristina Mering.