Päevakäpp: vesihall kaunitar Frida on päriskodu oodanud enam kui 1000 päeva

Paraku on Frida arglik kassike, mis tähendab, et kohe ta kaissu ei poe ning temaga sõbraks saamine võtab ilmselt pikemalt aega. Ometi on varjupaiga vabatahtlikud ja töötajad Fridale pai saanud teha, usalduse võitmine võtab lihtsalt aega. Tuleb meeles pidada, et Frida on inimeste suhtes umbusklik, sest tal pole mitte kunagi oma kodu olnud. Tal pole olnud päris oma söögikaussi, ega ka oma sooja ja pehmet pesa, kus lihtsalt lõõgastuda.

Tegelikult ei olegi need asjad nii olulised, sest kõige rohkem igatseb Frida endale sõpra. Seda hella ja head ja kannatlikku inimest, kes võidaks ta usalduse. Endise kolooniakassina võtab usaldama õppimine palju rohkem aega kui mõnel teisel, aga vaikselt see siiski toimub. Hetkel tunneb Frida end täitsa üksikuna.

Ometi armastab see neljajalgne tegelane sulepulgaga mängida. Värvilist ja lendlevat saaki võiks lõputult ju taga ajada! Samuti saab ta hästi läbi teiste kassidega. Inimeselt on ta nõus juba maiuseid käest sööma ja iga päevaga näevad vabatahtlikud, et ta sooviks paremini kahejalgseid tundma õppida.