Tähtis teada: seitse toiduainet, mis on su kassile mürgised

1. Viinamarjad ja rosinad

Tunduvad head maiustused kassidele, aga reaalsus on teine. Viinamarjade ja rosinate söömine võib kassidel põhjustada neerupuudulikkust. Varajaseks märgiks on oksendamine ja hüperaktiivsus.

2. Küüslauk ja sibul.

Väikeses koguses võivad küüslauk ja sibul isegi pulbrina või kuumutatud kujul põhjustada kõhulahtisust. Suuremates koguses on olnud juhtumeid, kus kassil kujuneb välja aneemia ehk punavaraliblede arv veres on vähenenud.

3. Avokaado

Tänapäeval on eriti populaarne toituda tervislikult ja sellega on kasvanud ka avokaado populaarsus. Kuigi vili on inimestele kasulik ja muidugi väga maitsev, sisaldab see karvapallidele mürgiseid toksiine. Tagajärjeks on oksendamine ja äge kõhulahtisus.

4. Alkohol

Alkoholil on samasugune mõju kassidele nagu inimestelegi. Alkohol kahjustab maksa ja aju. Ainuke vahe on kogustes. Kaks lusikat kanget alkoholi viib kahekilose kassi koomasse ja üks lusikas rohkem on juba surmav.

5. Šokolaad

Keegi ei suuda ära öelda kassile, kes suurte silmadega otsa vaatab ja maiust palub. Mõelda tuleb aga looma tervisele ja selle asemel anda talle kassidele mõeldud maiustust, mitte inimeste toitu. Šokolaad sisaldab kasside jaoks toksilisi aineid, mis võivad tekitada värinaid, südamekloppimist, epilepsiat ja isegi surma.

6. Kofeiin

Kofeiini leidub kohvis, energiajookides ja šokolaadis ning rohelises, mustas ja valges tees. Sarnaselt šokolaadile põhjustab kofeiin kassidel raskenenud hingamist, värinaid ja südamerütmihäireid

7. Kirsid ja murelid