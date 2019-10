Meelelahutus või loomade asjatu kius? Harjumaal peetakse maha mitmetunnine ilutulestikupidu

Erinevatesse sotsiaalmeediagruppidesse on ilmunud arutelud selle kohta, kas Pürojämmi tüüpi üritus ikkagi on vajalik ning ümbruskonna loomaomanikel palutakse oma lemmikud kinni panna, et nood mitmetunnise paugutamise jooksul põgenema ei pääseks. Leidub neid, kelle hinnangul on tegu omapärase ja huvitava sündmusega, kuid ka neid, kelle arust on üritus kohatu nii loomade heaolu kui ka eesootavat hingedepäeva arvestades. Ka avaldatakse imestust, et häirivat üritust toetab ka Saue vallavalitsus.

Ürituse korraldaja Arvo Vardja leiab, et selliste ettevõtmiste puhul on kõigile inimestele võimatu meele järele olla: «Ma nimetaks Pürojämmi väikestviisi teraapiaks: sügis on hall, ilm vilets ja inimesed närvilised, miks mitte ilusat vaatepilti jälgida?».

Vardja sõnul on Vatsla küla ja ümberkaudsete asulate elanikke aegsasti teavitatud ja ilutulestikku reklaamitud, et inimestel oleks aega vajalikke ettevalmistusi teha. Ka Pürojämmi toimumisaeg sai strateegiliselt valitud, et mitte häirida pesitsevaid linde ja võsukesi kasvatavaid metsloomi. «Praegune aeg on masendav, enam paremat perioodi sellise ürituse tegemiseks vist ei olegi,» ütles Vardja.

MTÜ Loomapäästegrupp juhatuse liige Heiki Valner nentis, et inimesed vajavad meelelahutust ja saluuti on pikka aega nauditud, kuid koduloomade jaoks tähendab paugutamine ohtu ning käivitab nende alalhoiuinstinkti. «Nõmme asumist põgenenud loomad võivad joosta Paldiskini — see on tohutu vahemaa,» sõnas loomakaitsja. «Üht möödunud aastavahetusel põgenenud koera otsisime me kaheksa kuud. Vana ja suremas koer, kuid jooksis suurest hirmust Keila-Joale välja.»

Valner lisas, et kuigi pealtvaatajatele huvitav, on kahetunnine ilutulestiku-show loomaomanikele kahtlemata halb uudis. Et olukorda veidigi leevendada, soovitab loomakaitsja koerad-kassid igal juhul tuppa kinni panna ning raadio ja telekas veidi kõvema heliga mängima jätta. Koerapidajad, kes oma lemmikut majja lastta ei taha, peavad arvestama looma otsimisega, sest kuudid, ketid ja aiad Valneri hinnangul ehmunud loomale takistuseks pole. Olukord on hirmutav, kuid ettevaatusabinõud teevad asja paremaks.

Oma sõnul valutab Valner rohkem südant eesootava talvehooaja pärast — Vatsla üritus on ajaliselt piiritletud, kuid mida lähemale saabuvad jõulud, seda aktiivsemaks muutuvad tavainimesed, kes tänavatel aega ja kohta valimata rakette taevasse saadavad. «Väide, et ilutulestik ei tee loomale midagi, on vale. Minu enda koer Ruudi pelgab üle kõige maailmas pauku — aastaga suutsin ta psüühika läbi häda korda saada ja ta käitub nagu normaalne koer, kuid tegelikult on meie jaoks ainus variant maale kolida, sest praeguses elukohas talvel toimuva põrguga Ruudi toime ei tule,» tõi Valner näite elust enesest ja lisas, et kahetunnise etenduse võib küll üle elada, kuid hakkama saada alles ees ootava paugutamisega, on temalegi mõistatus.