Abivahend koeraomanikele: koera vajaduste hierarhia on nüüd eesti keeles kättesaadav

Maarja Tali peab koerte vajaduste hierarhiat oluliseks kolmel põhjusel. «Esiteks aitab see visuaali kaudu selgemini mõista, et koerte kui liigi baasvajadused on väga sarnased inimeste omadega,» sõnas Tali. «Teiseks on tegemist hea töövahendiga näiteks neile, kes plaanivad koera treenima hakata või selgitada välja käitumisprobleemi põhjused. Kaardistades ja kirjeldades konkreetse isendi vajadused (tähtsuse järjekorras), võime kas leida puudujäägid või vastupidi, olla kindlad, et tema heaolu on tagatud ja me ei sea loomale ebarealistlikke ootusi. Kolmandaks on Michaels lisanud vajadustele koera mittekahjustavate õpetamismeetodite loetelu, millest Eestis seni väga palju ei räägita.»