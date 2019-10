Päevakäpp: pere poolt hüljatud paimaias Marko ootab uut algust

Kassi endise pere sõnul oli Marko ründava iseloomuga ning seetõttu võtsid nad vastu otsuse kass magama panna. Kliinik teatas kiisust aga MTÜ Kasside Turvakodule, mille vabatahtlikud pikalt mõtlemata kassipoisile abikäe ulatasid. Oldi valmis, et stressis kodukassi jaoks on turvakodu elu väga raske ning turvakodus võib stress veelgi süveneda.

Missuguse iseloomuga Marko vabatahtlikke igapäevaselt vastu võtab, on kirjeldatud iseloomust aga väga kaugel. Marko on sõbralik, paimaias ja väga rahulik kiisu, kes poeb hea meelega sülle, nurrub tänutäheks ning võtab igal hetkel vastu palju-palju silitusi.

Vabatahtlikud ei ole kordagi näinud, et Marko oleks kuidagimoodi sõjakas mõne inimesega või teise kassiga — isegi kui mõni teine kiisu tahaks Markole käpaga äsada, on Marko see, kes alandlikult taandub ning rahumeelselt omi toimetusi tegema läheb.