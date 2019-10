Austraalia metsatulekahjudes on võinud hukkuda sajad haruldased koaalad

«Need koaalad on eriti tähtsad põhjusel, et nad on geneetiliselt väga mitmekesised,» ütles Sue Ashton, kes juhib Port Macquarie koaalahaiglat. Ta pelgab, et koaalade sigimisalal lõõmavas põlengus on surnud sajad isendid. «See on riiklik tragöödia, sest see koaalade populatsioon on niivõrd ainulaadne,» lisas ta.